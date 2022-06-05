Звезда улетела в свое "место силы"

Телеведущая, блогер Регина Тодоренко в последние месяцы своей беременности решила спешно покинуть Россию – как оказалось, причины на то были. В беседе с верными фанатfми супруга Влада Топалова пояснила, что на последних сроках испытывать приключения и стресс– дело не из приятных.

Уж очень Регине захотелось поехать на Бали – там она отдохнет и наберется сил. Поэтому ведущая прихватила своего сына Максима и улетела на курорт, где и собирается, по слухам, рожать второго малыша. А Бали Регина называет "своим местом силы".

"Там я чувствую себя умиротворенной. Увидела ванную в номере – захотелось родить", – признается звезда, предположив, что у нее просто всплеск гормонов.

Регина неспроста практикует йогу и фитнес: заявила, что даже научилась "слышать" собственное тело, над которым постоянно работает. И поэтому постоянно поддерживает себя в нужной физической форме. Даже после первых родов дива довольно быстро восстановилась и заблистала фотографиями в ярких купальниках. Даже поделилась рецептами своего чудо-салата, благодаря которому так хорошо выглядит.