Тодоренко спешно покинула Россию с сыном

Тодоренко спешно покинула Россию с сыном
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда улетела в свое "место силы"

Телеведущая, блогер Регина Тодоренко в последние месяцы своей беременности решила спешно покинуть Россию – как оказалось, причины на то были. В беседе с верными фанатfми супруга Влада Топалова пояснила, что на последних сроках испытывать приключения и стресс– дело не из приятных. 

Уж очень Регине захотелось поехать на Бали – там она отдохнет и наберется сил. Поэтому ведущая прихватила своего сына Максима и улетела на курорт, где и собирается, по слухам, рожать второго малыша. А Бали Регина называет "своим местом силы".

"Там я чувствую себя умиротворенной. Увидела ванную в номере – захотелось родить", – признается звезда, предположив, что у нее просто всплеск гормонов.

Регина неспроста практикует йогу и фитнес: заявила, что даже научилась "слышать" собственное тело, над которым постоянно работает. И поэтому постоянно поддерживает себя в нужной физической форме. Даже после первых родов дива довольно быстро восстановилась и заблистала фотографиями в ярких купальниках. Даже поделилась рецептами своего чудо-салата, благодаря которому так хорошо выглядит.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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