Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Актриса Мария Шукшина в своем Telegram призвала россиян наказывать всех артистов и представителей шоу-бизнеса, которые в публичном пространстве делали нелестные высказывания о России, обратившись по этому вопросу в правоохранительные органы. При этом она отметила, что получает в комментариях массу негативных реакций от читателей и полностью поддерживает их стремление избавить страну от "пятой колонны".
"Мы живем в России, это наша Родина и для отстаивания собственных прав и борьбы за будущее в наших руках сосредоточено много юридических, правовых механизмов", – отметила она.
Артистка призвала докладывать в прокуратуру, МВД, СК и Роскомнадзор, если кто-то из публичных людей позволяет себе публиковать открытые письма против спецоперации, участие в антивоенных акциях, а также на тех, кто имеет гражданство в других странах, передает РИА ФАН.
По ее словам, жаловаться нужно и тогда, когда во время спецоперации "звезды" позволяют себе говорить о "геноцидах", "терроризме" и других тяжких преступлениях, якобы совершаемых российской армией.
Шушкшина отметила, что, к сожалению, соответствующие органы редко читают комментарии под ее публикациями, поэтому россиянам, которые ей доверяют, следует проявлять инициативу в отношении всяких "Маниж" и "Васильевых".
Белый дом пытается восполнить потери ВСУ, считают в Кремле
Сейчас преступники проходят боевое обучение на украинской стороне