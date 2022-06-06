Артистка хочет избавить страну от "пятой колонны"

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram призвала россиян наказывать всех артистов и представителей шоу-бизнеса, которые в публичном пространстве делали нелестные высказывания о России, обратившись по этому вопросу в правоохранительные органы. При этом она отметила, что получает в комментариях массу негативных реакций от читателей и полностью поддерживает их стремление избавить страну от "пятой колонны".

"Мы живем в России, это наша Родина и для отстаивания собственных прав и борьбы за будущее в наших руках сосредоточено много юридических, правовых механизмов", – отметила она.

Артистка призвала докладывать в прокуратуру, МВД, СК и Роскомнадзор, если кто-то из публичных людей позволяет себе публиковать открытые письма против спецоперации, участие в антивоенных акциях, а также на тех, кто имеет гражданство в других странах, передает РИА ФАН.

По ее словам, жаловаться нужно и тогда, когда во время спецоперации "звезды" позволяют себе говорить о "геноцидах", "терроризме" и других тяжких преступлениях, якобы совершаемых российской армией.

Шушкшина отметила, что, к сожалению, соответствующие органы редко читают комментарии под ее публикациями, поэтому россиянам, которые ей доверяют, следует проявлять инициативу в отношении всяких "Маниж" и "Васильевых".