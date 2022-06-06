"Я - противник званий": Милявская выступила против народных артистов

"Я - противник званий": Милявская выступила против народных артистов
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица считает, что никаких преференций такие регалии не дают

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам о том, как относится к "званиям народных артистов" – звезда считает, что, раз никогда не была удостоена подобных регалий, за красивым словом гнаться в принципе нет смысла.

Милявская признается, что ничуть не расстроена этим фактом – в карьере ей удалось достичь многого.

"Я противник званий! Еще в нулевых пора было положить этому конец. Последней оказалась Алла Борисовна Пугачева. Казалось мне, что все на этом", – рассуждает звезда.

Лолита в итоге однажды пришла к выводу, "провентелировав ситуацию", что звание и денег в кармане не прибавляет – в общем, полная, на ее взгляд, бессмыслица.

Источник: Авторадио ✓ Надежный источник
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