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Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам о том, как относится к "званиям народных артистов" – звезда считает, что, раз никогда не была удостоена подобных регалий, за красивым словом гнаться в принципе нет смысла.
Милявская признается, что ничуть не расстроена этим фактом – в карьере ей удалось достичь многого.
"Я противник званий! Еще в нулевых пора было положить этому конец. Последней оказалась Алла Борисовна Пугачева. Казалось мне, что все на этом", – рассуждает звезда.
Лолита в итоге однажды пришла к выводу, "провентелировав ситуацию", что звание и денег в кармане не прибавляет – в общем, полная, на ее взгляд, бессмыслица.
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