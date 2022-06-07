Деятеля не стало на 81-м году жизни

Очередная трагедия произошла в культурной среде. Оборвался земной путь известного советского и российского кинорежиссера и сценариста Зиновия Ройзмана. Смерть настигла выдающегося культурного деятеля в возрасте 80 лет.



Такими печальными новостями поделились представители Союза кинематографистов России. Известный кинорежиссер был членом прославленной организации. Настоящий мастер игрового кино подарил телезрителям такие знаменитые киноленты, как "Кодекс молчания", "У каждого своя война", "Империя под ударом". Наибольшую известность ныне покойному мэтру принесли картины "Дом под жарким солнцем", "В стремнине бешеной реки" и другие.

Товарищи покойного по Союзу выразили самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Зиновия Александровича. Уход известного культурного деятеля стал большим ударом для всех, кто знал и учился мастерству у Ройзмана.

Как напоминает интернет-издание "МИР24", будущий выдающийся кинорежиссер родился в самом начале Великой Отечественной войны в Одессе. Свою карьеру он начал в качестве постановщика кукольных мультипликационных лент.