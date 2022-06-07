Умер создатель программы "Сам себе режиссер"

Умер создатель программы "Сам себе режиссер"
Фото: www.pixabay.com
Знаменитости не стало на 59-м году жизни

На днях стало известно об очередной трагедии в сфере шоу-бизнеса. Оборвался земной путь создателя нашумевшей в свое время телепередачи "Сам себе режиссер". Сергея Серебряного не стало на 59-м году жизни. Всего через несколько недель он мог бы отметить свой день рождения, однако судьба распорядилась иначе.

Смерть члена Академии Российского телевидения, создателя целого ряда популярных телепередач стала настоящим ударом для его близких, родных и коллег. Что послужило причиной скоропостижной кончины продюсера, пока неизвестно. Уход Серебряного стал большой утратой для индустрии развлекательных телешоу.

Свое продвижение к делу всей жизни Сергей Серебряный начал с успешного обучения в пристежном ВГИКе. В конце 1980-х он стал директором на "Мосфильме".

Широкому российскому зрителю известны многие телешоу, которые появились благодаря идеям ныне покойного культурного деятеля. В частности, речь идет о таких программах, как "Сам себе режиссер", "Слабо?", "ТВ Бинго Шоу, "Проще простого" и других.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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