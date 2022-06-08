На концерте в Израиле Галкин посвятил Путину песню

На концерте в Израиле Галкин посвятил Путину песню
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появился новый отрывок выступления артиста

Максим Галкин во время одного из израильских концертов заявил, что решил посвятить песню президенту России Владимиру Путину, поскольку его "все равно обратно не пустят". Отрывок выступления появился в сети.

На видео артист исполняет композицию голосом Светланы Лободы на мотив хита "Твои глаза". В стихах он делает несколько неоднозначных заявлений и говорит о том, что после голосования он обязательно попадет в рай. 

"Я наконец нашла себе мессию. Ты тот, кто может возродить Россию. Весь мир страшит твоя боеголовка, управляешь ею ловко. Хочу, чтобы вся Америка знала размер твоего потенциала. И Байдену, конечно, ты ответишь, и с Шойгу в Тайгу уедешь", – спел юморист.

Затем он отметил, что в руках у Путина находится сила "красной кнопки". От лица Лободы он заявил, что проголосует за российского президента, после чего "непременно попадет в рай". 

Артист ответил на вопрос, собирается ли он обратно в Россию. Он напомнил о примете, что обязательно вернешься, если бросил монетку, а в стране он "бросил пару миллионов". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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