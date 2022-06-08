Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Максим Галкин во время одного из израильских концертов заявил, что решил посвятить песню президенту России Владимиру Путину, поскольку его "все равно обратно не пустят". Отрывок выступления появился в сети.
На видео артист исполняет композицию голосом Светланы Лободы на мотив хита "Твои глаза". В стихах он делает несколько неоднозначных заявлений и говорит о том, что после голосования он обязательно попадет в рай.
"Я наконец нашла себе мессию. Ты тот, кто может возродить Россию. Весь мир страшит твоя боеголовка, управляешь ею ловко. Хочу, чтобы вся Америка знала размер твоего потенциала. И Байдену, конечно, ты ответишь, и с Шойгу в Тайгу уедешь", – спел юморист.
Затем он отметил, что в руках у Путина находится сила "красной кнопки". От лица Лободы он заявил, что проголосует за российского президента, после чего "непременно попадет в рай".
Артист ответил на вопрос, собирается ли он обратно в Россию. Он напомнил о примете, что обязательно вернешься, если бросил монетку, а в стране он "бросил пару миллионов".
Россия пробьет коридор к Приднестровью за несколько месяцев