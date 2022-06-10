Звезда находится в отличной форме

Знаменитая российская певица Ирина Аллегрова славится своей смелостью и готовностью к экспериментам. На этот раз любимица публики эпатировала своих фанатов выходом на светское мероприятие в максимально откровенном наряде. Стоит отметить, что семидесятилетняя знаменитость выглядит весьма привлекательно для своих лет.



Исполнительница нашумевших хитов "Императрица", "Угонщица", "Я тебе не верю", "Младший лейтенант" и других решила облачиться в модное черное платье. Верхняя часть наряда от пояса до шеи полностью прозрачная, лишь вставка в виде вытянутого сердца прикрывает прелести знаменитости.

В итоге пышный бюст известной певицы оказался на всеобщем обозрении. Фанаты Аллегровой получили замечательную возможность полюбоваться формами своей любимицы, которая даже на восьмом десятке может дать фору многим молодым девушкам.

Широкая белоснежная улыбка Аллегровой дополнила положительные впечатления от ее смелого образа. В весьма молодежном наряде знаменитость выглядит уверенно и привлекательно.