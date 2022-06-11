"Опухшая женщина": неузнаваемая внешность Булановой переполошила публику

"Опухшая женщина": неузнаваемая внешность Булановой переполошила публику
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда 1990-х сильно изменилась

Знаменитая российская певица Татьяна Буланова в свое время была кумиром миллионов, сейчас звездная артистка также продолжает давать концерты, но значительно реже. Недавно певица выложила в социальные сети фотографию, которая вызвала большой переполох в информационном пространстве.

На свежем кадре исполнительница хитов "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет", "Мой сон", "Белая черемуха" и других позирует, сидя на широкой лестнице. Артистка одета в стильное пальто сдержанных тонов, образ дополняют аккуратные классические туфли.

Однако публику больше заинтересовали перемены в лице артистки. В социальных сетях отмечают, что на свежем снимке сложно узнать знаменитую певицу.

"Едва признали в этой опухшей женщине Таню Буланову", – пишут в социальных сетях.

Впрочем, как бы там ни было, для 53 лет артистка выглядит просто потрясающе. Буланова следит за фигурой – стройные длинные ноги вызывают восхищение. Что произошло с лицом именитой певицы, неизвестно. Возможно, все просто и необычный эффект создали плохой кадр и неудачный макияж.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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