"Сидела на двух стульях": Украина дала Лободе пинок под зад

"Сидела на двух стульях": Украина дала Лободе пинок под зад
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка потеряла сразу два рынка сбыта своего творчества

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса поставил с ног на голову не только политические сферы, но и весь шоу-бизнеса. Как оказалось, неосторожные высказывания о происходящем стоили некоторым артистам карьеры. Как заверяет известный продюсер Алексей Остудин, ситуация прошлась катком по знаменитой украинской певице Светлане Лободе.

Хорошо знакомый с перипетиями в звездной тусовке продюсер сообщил, что Светлане не рады и в России, и на Украине. После старта спецоперации Лобода резко осудила действия российского правительства, однако это не помогло ей получить очки в родной Незалежной.

Впрочем, Алексей уверяет, что к дискриминации Светланы приложил руку некий таинственный недоброжелатель. Мол, есть такой человек, которому очень не нравилась широкая известность певицы. Он и использовал сложившуюся ситуацию для того, чтобы убрать Лободу из шоу-бизнеса.

Таким образом, знаменитость, которая раньше пользовалась огромной популярностью в обеих странах, оказалась не у дел.

"Света сидела на двух стульях и долго была самой востребованной и дорогой певицей", – напомнил Остудин.

Как бы там ни было, сейчас Лобода старается реализоваться на европейском рынке и активно дает концерты в странах Евросоюза.

Источник: Слово и Дело ✓ Надежный источник
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