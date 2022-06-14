Знаменитый комик серьезно болел

Сегодня, 14 июня, стало известно о трагическом происшествии в сфере шоу-бизнеса. К сожалению, в этот вторник оборвался земной путь известного юмориста, звезды "Клуба веселых и находчивых" Халила Мусаева. Знаменитого артиста не стало на 49-м году жизни.



Комик из Дагестана известен широкому зрителю по своей блистательной роли в популярном сериале "Даешь молодежь". Как стало известно, скоропостижная кончина произошла на фоне серьезных проблем со здоровьем.

На прошлой неделе любимца публики экстренно забрали в больницу. Медики предположили, что у Халила случился обширный инфаркт. Также выяснилось, что буквально несколько месяцев назад 48-летний артист уже был госпитализирован с инфарктом. К сожалению, серьезные проблемы со здоровьем привели к раннему уходу знаменитого комедианта.

Официальной причиной смерти назван инфаркт головного мозга. Пока неизвестно, смогут ли многочисленные поклонники знаменитости проводить его в последний путь.