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Печальное происшествие случилось в сфере кинематографа. Появилась информация о трагической смерти хорошо известного российскому зрителю артиста с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаля. Любимец публики утонул в озере под Санкт-Петербургом.
Артист пропал еще несколько дней назад, 11 июня. Мужчина проводил время на базе отдыха в Ленинградской области. По всей видимости, очередное купание в озерных водах закончилось трагически.
Спустя три дня, 14 июня, сотрудник туристического объекта заметил в воде силуэт человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильной службы, полицейские выловили тело из озера и отправили его судмедэкспертам.
Сообщается, что на руке погибшего оказалась синяя повязка, мужчина был без одежды. Точные причины гибели установят специалисты.
Полюбившегося россиянам актера не стало на 47-м году жизни. Больше всего артист запомнился широкому зрителю своими ролями в нашумевших телесериалах "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Спецназ" и других отечественных кинолентах.
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