"Хочу поменьше": Седокова пожаловалась на секс с мужем

"Хочу поменьше": Седокова пожаловалась на секс с мужем
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возлюбленный оказался слишком выносливым

Певица Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни с мужем бескетболистом Янисом Тиммой. В беседе с Ляйсан Утяшевой звезда пожаловалась, что муж ненасытен в постели. 

По ее словам, близость между супругами может длиться два часа – Анну такой расклад устаивает не всегда. 

"Я иногда хочу поменьше", – заявила артистка.

Седокова отметила, что в некоторых случаях ей бы хватило и 15 минут. 

При этом в отношениях с супругом у них все отлично. Сейчас певица чувствует себя счастливой и уверяет, что разводиться в очередной раз не собирается. 

У артистки от предыдущих браков есть трое детей, и последняя беременность неприятно сказалась на ее фигуре. Если раньше для возвращения в дородовую форму она могла ничего не делать, то после 35 лет это стало гораздо сложнее. Супруг внешностью Анны доволен, в отличие от ее предыдущих избранников, которые не стесняются в резкой форме говорить ей, что она поправилась.

Источник: Дерзкая готовка с Ляйсан ✓ Надежный источник
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