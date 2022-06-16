Возлюбленный оказался слишком выносливым

Певица Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни с мужем бескетболистом Янисом Тиммой. В беседе с Ляйсан Утяшевой звезда пожаловалась, что муж ненасытен в постели.

По ее словам, близость между супругами может длиться два часа – Анну такой расклад устаивает не всегда.

"Я иногда хочу поменьше", – заявила артистка.

Седокова отметила, что в некоторых случаях ей бы хватило и 15 минут.

При этом в отношениях с супругом у них все отлично. Сейчас певица чувствует себя счастливой и уверяет, что разводиться в очередной раз не собирается.

У артистки от предыдущих браков есть трое детей, и последняя беременность неприятно сказалась на ее фигуре. Если раньше для возвращения в дородовую форму она могла ничего не делать, то после 35 лет это стало гораздо сложнее. Супруг внешностью Анны доволен, в отличие от ее предыдущих избранников, которые не стесняются в резкой форме говорить ей, что она поправилась.