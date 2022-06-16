Блондинке показалось остроумным пошутить над тяжелым недугом

Сегодня, 16 июня, в Северной столице проходит знаменитый Петербургский международный экономический форум. Как и следовало ожидать, мероприятие такого масштаба не обошлось без скандала. Жестокую выходку себе позволила популярная российская телеведущая Ксения Собчак. "Блондинка в шоколаде" посчитала уместным грубо пошутить над знаменитой незрячей певицей Дианой Гурцкой.



Разумеется, основным занятием на международном форуме является осмотр стендов с различными бизнес-проектами. Любимая певица многих российских зрителей тоже приехала поучаствовать в мероприятии. Разумеется, у Гурцкой нет возможности воочию увидеть стенды, однако она всегда желанный гость на важных мероприятиях – мнение именитой артистки уважают представители разных сфер.

А вот Собчак решила в очередной раз съязвить и разместила скандальный пост на своей странице в социальной сети.

"Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды", – лаконично пошутила "блондинка в шоколаде".

Стоит отметить, что шквал критики практически сбил телеведущую с ног. Ей пришлось оправдываться прямо под оскорбительным постом. Позже Ксения дописала, что считает Диану обладательницей отменного чувства юмора, и уверена, что та ничуть не обиделась на ее колкость.