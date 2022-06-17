Самбурская выставила напоказ крепкие ягодицы и упругий бюст

Самбурская выставила напоказ крепкие ягодицы и упругий бюст
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актриса порадовала поклонников горячими снимками

Знаменитая российская артистка Анастасия Самбурская много времени уделяет спортивным занятиям. Любимица публики старается держать себя в отличной форме и, что больше всего радует фанатов, делится с ними успехами своей работы над фигурой. Упорные спортивные тренировки позволили красавице качественно прокачать ягодицы, чем она поспешила похвастаться.

На свежих кадрах звезда популярного телесериала "Универ" предстала в модном боди изумрудного оттенка. Самбурская не стала скромничать и повернулась к объективу фотокамеры предметом своей гордости – накаченными ягодицами. Таким образом, у всех желающих появилась замечательная возможность в подробностях рассмотреть звездное тело кумира.

Стоит отметить, что актриса действительно потрудились на славу– ее совершенные формы будоражат сознание мужской части поклонников. Для того чтобы усилить произведенный эффект, знаменитость также снялась в анфас. Глубокое декольте модного боди подчеркивает достоинства фигуры актрисы. Смелые кадры произвели настоящий фурор в интернет-пространстве и доставили большое эстетическое удовольствие многомиллионной армии поклонников Самбурской.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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