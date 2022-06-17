Оперировал тот же хирург, который спасал жизнь Караченцову после ДТП

Вдова легендарного Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина откровенно рассказала о своих муках, которые не так давно пережила. Как-то во время осмотра у врача узнала, что у нее есть злокачественное образование.

Судьба выписывает неожиданные повороты: оперировал Поргину тот же доктор, который спасал Караченцова после злопамятного ДТП на Мичуринском проспекте. И Людмила даже не переживала – прекрасно была осведомлена о том, какие у хирурга золотые руки.

Во время эндоскопического обследования у Поргиной в двенадцатиперстной кишке обнаружили опухоль – доброкачественную аденому. Срочно вырезали, чтобы ничего не "придавливало" и та не упала так некстати внезапно где-нибудь в лесу – там, где совершенно нет людей.

"Ведь я могла упасть где-нибудь в лесу, где я очень люблю по три часа гулять с собакой, и больше не подняться", – пояснила Людмила.



Все врачебные предписания звезда соблюдает: пьет кисель и ест каши. Спустя пару дней после операции вернулась к работе.

А не так давно артистка откровенно рассказала о ссоре с руководством своего театра, где ныне выступает в массовке.