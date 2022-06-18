Едва не заплакал: Киркорова шокировали вокальные данные дочери

Едва не заплакал: Киркорова шокировали вокальные данные дочери
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец на некоторых нотах даже брался за голову

Дочь Филиппа Киркорова Алла--Виктория в минувшую пятницу выпустилась из начальной школы. В столичном заведении закатили крупный праздник, в котором приняла участие наследница звезды – она вместе с одноклассницами исполнила песню "Прекрасное далеко". Киркорова качество вокального исполнения поразило.

В соцсетях он опубликовал отрывок с мероприятия. Пока отец сидит на трибуне, его дочь выступает перед публикой в компании еще троих девочек. 

Артист был крайне эмоционален – он едва сдерживал слезы, особенно на высоких нотах, которые школьницам не удавалось взять. В такие моменты артист хватался за голову и немного кривился.

"Фальшиво... но от души!", – отмечал он.

В соцсетях предположили, что вокальные способности достались девочке от матери, личность которой Киркоров держит в тайне. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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