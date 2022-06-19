Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Популярная телесваха Роза Сябитова дважды успела побывать замужем. С первым мужем она прожила десять лет. Позднее он умер от инфаркта – еще в 1993 году.
Свекровь же обвинила в трагедии саму Сябитову – якобы недоглядела за возлюбленным и тот потому и ушел из жизни. Даже называла Розу убийцей.
В итоге вместе со свекром мать покойного начала выселять Розу с детьми из квартиры. Впоследствии будущая телезвезда даже обнаружила судебные заявления, где ее обвиняли в произошедшем.
Бывшая свекровь писала, что Сябитова якобы убила сына, потому что не смогла найти средств на лекарственные препараты и нормального массажиста – да и вообще никак не ухаживала. Непонятно, насколько близко к сердцу ведущая приняла такие выпады. Все заявления она спалила в огне и сделала вид, что ничего не видела.
До покойного мужа Михаила Роза пережила аж двенадцать выкидышей. Хотя и признается, что выходила замуж не по любви. Правда, Михаила это устраивало. Свои выкидыши Роза называет последствиями аборта. Спустя много лет появился сын, а затем – дочка.
А не так давно мы рассказывали, как Роза выглядела в молодости.
В Кремле утверждают, что подготовки к церемонии не было
Украинские власти озвучили примерные сроки