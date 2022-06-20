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Певица Вера Брежнева в честь Дня отца опубликовала пост, в котором рассказала о смерти родителя. Ее слова приводит портал "Телепрограмма".
Звезда сообщила, что теперь у них с сестрами осталась только мама, которая продолжает за двоих любить своих четверых детей и семерых внуков. Своего супруга, Виктора Галушку, она похоронила семь лет назад. Что стало причиной его смерти певица не сообщила.
"Многое мы с ним не успели сделать... Но он живет в нас, мы его продолжение", – написала она.
Артистка пожелала всем, чтобы их родители были живы и здоровы.
Сейчас Вера Брежнева находится в Европе. У нее есть собственное жилье с супругом Константином Меладзе в Италии, а также она помогает собирать гуманитарную помощь украинцам.
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