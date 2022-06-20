"Покинул этот мир": Брежнева сообщила о горе в семье

"Покинул этот мир": Брежнева сообщила о горе в семье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родные артистки тяжело переживают утрату

Певица Вера Брежнева в честь Дня отца опубликовала пост, в котором рассказала о смерти родителя. Ее слова приводит портал "Телепрограмма".

Звезда сообщила, что теперь у них с сестрами осталась только мама, которая продолжает за двоих любить своих четверых детей и семерых внуков. Своего супруга, Виктора Галушку, она похоронила семь лет назад. Что стало причиной его смерти певица не сообщила.

"Многое мы с ним не успели сделать... Но он живет в нас, мы его продолжение", – написала она. 

Артистка пожелала всем, чтобы их родители были живы и здоровы. 

Сейчас Вера Брежнева находится в Европе. У нее есть собственное жилье с супругом Константином Меладзе в Италии, а также она помогает собирать гуманитарную помощь украинцам. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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