Родные артистки тяжело переживают утрату

Певица Вера Брежнева в честь Дня отца опубликовала пост, в котором рассказала о смерти родителя. Ее слова приводит портал "Телепрограмма".

Звезда сообщила, что теперь у них с сестрами осталась только мама, которая продолжает за двоих любить своих четверых детей и семерых внуков. Своего супруга, Виктора Галушку, она похоронила семь лет назад. Что стало причиной его смерти певица не сообщила.

"Многое мы с ним не успели сделать... Но он живет в нас, мы его продолжение", – написала она.

Артистка пожелала всем, чтобы их родители были живы и здоровы.

Сейчас Вера Брежнева находится в Европе. У нее есть собственное жилье с супругом Константином Меладзе в Италии, а также она помогает собирать гуманитарную помощь украинцам.