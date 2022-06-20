Климова сбежала из России в Среднюю Азию вместе с Куценко

Климова сбежала из России в Среднюю Азию вместе с Куценко
Екатерина Климова. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Звезда не стала уточнять, что делает в другой стране

После начала специальной военной операции на Украине многие отечественные звезды решили покинуть родную Россию. Кто-то решил о себе заявить громко, на прощание как следует захлопнув дверь – чтобы все вокруг услышали и оглохли. Остальные же решили не привлекать к себе лишнего внимания и по-английски покинули страну, обосновавшись за тысячи километров от дома.

Не так давно звездная актриса Екатерина Климова решила выйти на связь. Оказалось, что знаменитость по непонятным причинам обосновалась в Узбекистане.

Даже в социальных сетях Катя решила запечатлеть фото на фоне аэропорта Ташкента. Хотя не стала уточнять, куда направилась. Однако многие заприметили в ее присутствии Гошу Куценко.

А не так давно мы рассказывали о звездах, которые скрывали свою свадьбу – после расторжения брака с Игорем Петренко она нашла другого избранника, о котором длительное время умалчивала.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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