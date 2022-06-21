Раздетая Муцениеце показала на камеру "ложбинку греха"

Раздетая Муцениеце показала на камеру "ложбинку греха"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда считает, что фото получились крайне удачными

Актриса Агата Муцениеце решилась оголится на камеру – звезда приняла участие в фотосъемке в одном нижнем белье. Пикантными снимками они поделилась с поклонниками в своих соцсетях. 

Артистка написала, что обычно таких фото она не делает, хотя у публики они получают особую популярность. В своем Telegram она указала, что не считает это пошлостью – по ее словам, фотографу удалось передать красоту человеческого тела. 

Муцениеце показала себя в белом белье с рюшами, на переднем плане оказалась зона декольте, или, как принято называть в народе, "ложбинка греха". 

В своих соцсетях звезда рассказывает, что активно приводит свое тело в форму. И, несмотря на то, что решилась на откровенную фотосъемку, ей осталось избавиться еще от трех лишних килограммов. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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