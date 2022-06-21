Звезда считает, что фото получились крайне удачными

Актриса Агата Муцениеце решилась оголится на камеру – звезда приняла участие в фотосъемке в одном нижнем белье. Пикантными снимками они поделилась с поклонниками в своих соцсетях.

Артистка написала, что обычно таких фото она не делает, хотя у публики они получают особую популярность. В своем Telegram она указала, что не считает это пошлостью – по ее словам, фотографу удалось передать красоту человеческого тела.

Муцениеце показала себя в белом белье с рюшами, на переднем плане оказалась зона декольте, или, как принято называть в народе, "ложбинка греха".

В своих соцсетях звезда рассказывает, что активно приводит свое тело в форму. И, несмотря на то, что решилась на откровенную фотосъемку, ей осталось избавиться еще от трех лишних килограммов.