Был всего 31 год: знаменитый российский певец умер во сне

Был всего 31 год: знаменитый российский певец умер во сне
Фото: www.pixabay.com
Оборвался земной путь фаворита Любови Успенской

Накануне информационное пространство потрясли страшные новости. В прессе появилась информация о том, что внезапно оборвался земной путь знаменитого российского и грузинского певца Левана Кбилашвили. Начинающей звезде был всего 31 год.

Леван получил широкую известность после того, как принял участие в седьмом сезоне популярного музыкального конкурса "Голос". Сообщается, что смерть знаменитости была скоропостижной. Любимец публики внезапно скончался в Москве во сне, передает телеканал RT.

Молодой человек с чарующим голосом много времени проводил в компании знаменитой российской певицы Любови Успенской, отмечает РИА ФАН. Злые языки даже поговаривали, что у знаменитостей, несмотря на большую разницу в возрасте, завязался роман.

Как бы там ни было, смерть молодого дарования стала страшным ударом для его родных и близких, а также коллег. Леван подавал большие надежды и имел все шансы взобраться на музыкальный Олимп. К сожалению, жестокая судьба распорядилась иначе.

Источник: Sputnik Грузия ✓ Надежный источник
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