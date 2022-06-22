Какая судьба ждет шоу "Вечерний Ургант": заявление продюсера

Какая судьба ждет шоу "Вечерний Ургант": заявление продюсера
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com/
Многие с нетерпением ждут возвращения знаменитого телеведущего

Публика и журналистское сообщество продолжают внимательно следить за судьбой известного российского телеведущего Ивана Урганта. После его внезапного отъезда на чужбину на фоне старта специальной военной операции некоторые резко изменили свое мнение о шоумене в худшую сторону. При этом многих поклонников Урганта расстроило исчезновение его авторского шоу из эфира Первого канала. Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился известный продюсер Дмитрий Ашуров.

Хорошо разбирающийся в перипетиях светской жизни эксперт считает, что популярное, рейтинговое телешоу "Вечерний Ургант" вряд ли навсегда снимут с трансляции. В то же время судьба проекта остается в подвешенном состоянии. Ашуров убежден, что руководство первой кнопки не станет отказываться от программы. Продюсер напомнил, что у Ивана есть целая армия фанатов, которая обеспечивает телеканалу миллионные просмотры.

Эксперт подчеркнул, что окончательное решение по телепроекту будет приниматься исходя из мнения общественности, также большое внимание руководство уделит высказываниям артиста. В то же время у телепроекта могут начаться дополнительные проблемы из-за франшизы. Правообладателем формата является западная компания, которая может встать в позу. Что станет с "Вечерним Ургантом", покажет время, однако многое в этом вопросе зависит от самого Ивана, подчеркнул продюсер.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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