Артисту было всего 45 лет

Очередная страшная трагедия произошла в сфере отечественного шоу-бизнеса. Сегодня, 22 июня, стало известно о смерти знаменитого российского артиста Пьера Нарцисса. Выпускник популярного в свое время музыкального телепроекта "Фабрика звезд" скончался на 46-м году жизни.



Обстоятельства и причины смерти любимца публики выясняются.

Как позже стало известно журналистам издания "Комсомольская правда", у исполнителя нашумевшего хита "Шоколадный заяц" были серьезные проблемы с почками. Артисту потребовалось хирургическое вмешательство, которое оказалось фатальным. Такой информацией с корреспондентами поделилась дочка знаменитости.

Изначально Пьер Нарцисс не собирался связывать свою судьбу с эстрадной деятельностью. Он приехал в российскую столицу, чтобы стать дипломированным журналистом. Первый успех пришел к артисту после исполнения эпизодической роли в киноленте "Сибирский цирюльник". Настоящее признание публики Пьер получил после участия во втором сезоне проекта "Фабрика звезд". Смерть знаменитости стала тяжелым ударом для его родных и близких.

