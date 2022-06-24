Коллеги явно не умрут от бедности, указала певица

Звезда советской и российской музыкальной сцены Азиза пережила пик своей популярности в 1990-е годы. А затем пропала с радаров – изредка мелькает на телешоу, где рассказывает о личной жизни. Хотя впервые вышла замуж лишь в 2021 году.

В интервью для "Алена, блин!" звезда поведала и об отношениях с супругом, и о помощи, которую ей в сложный момент оказала Алла Пугачева. Рассказала и о гонорарах, которые получают российские звезды.

Артисты – народ небедствующий. Кто-то может получать и заоблачную сумму, а кто-то вынужден перебиваться и довольствоваться после выступления 100 тысячами рублей.

Звезд, как правило, приглашают на юбилеи и дни рождения – не только в России, а по всему миру. Хотя эстрада может и заняться благотворительностью. Вот в известных программах вроде "Ты суперстар" или "Маска" они снимаются совершенно бесплатно.

Хотя не так давно Азиза призналась, что накопила кучу долгов и вынуждена влачить чуть ли не жалкое существование. Впрочем, долги образовались у исполнительницы еще в начале 90-х годов.