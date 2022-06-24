Выходка звезды возмутила публику

Ольга Бузова решила порадовать поклонников фото из Африки – сейчас звезда находится на съемках новых выпусков шоу. В своих соцсетях она опубликовала несколько кадров в розовой мини-юбке.

Во время съемки знаменитость решила показать народу свое пикантное место, повернувшись задом на камеру. Для того, чтобы фото было "погорячее", она решила задрать низ одежды и показать аудитории нижнее белье.

"Второе фото лучше не смотреть", – игриво написала ведущая.

Однако ее подписчикам кадр крайне не понравился. Многие выразили недоумение, зачем Бузовой понадобилось позировать на камеру подобным образом.

"Дай Бог вам ума", "Пожалуйста, спасите нас", "На втором кадре что-то выпало", – написали поклонники.