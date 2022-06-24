"Что-то выпало": Бузова повернулась к народу задом и задрала юбку - фото

"Что-то выпало": Бузова повернулась к народу задом и задрала юбку - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выходка звезды возмутила публику

Ольга Бузова решила порадовать поклонников фото из Африки – сейчас звезда находится на съемках новых выпусков шоу. В своих соцсетях она опубликовала несколько кадров в розовой мини-юбке. 

Во время съемки знаменитость решила показать народу свое пикантное место, повернувшись задом на камеру. Для того, чтобы фото было "погорячее", она решила задрать низ одежды и показать аудитории нижнее белье.

"Второе фото лучше не смотреть", – игриво написала ведущая.

Фото: соцсети

Однако ее подписчикам кадр крайне не понравился. Многие выразили недоумение, зачем Бузовой понадобилось позировать на камеру подобным образом. 

"Дай Бог вам ума", "Пожалуйста, спасите нас", "На втором кадре что-то выпало", – написали поклонники. 

Источник: Telegram
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