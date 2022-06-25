"Похоже на пытку": Захарова написала песню на английском языке - видео

"Похоже на пытку": Захарова написала песню на английском языке - видео
Мария Захарова. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композицию исполнила знаменитая молодежная певица

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова не только является опытным и блестящим дипломатом, но и очень творческим человеком. Мария пишет стихи, которые позже перекладывают на музыку. На этот раз дипломат порадовала публику песней на английском языке.

Композиция получила название June song ("Июньская песня"). В этой нежной творческой работе лирическая героиня ведет разговор со своим возлюбленным, от которого вынуждена улететь.

"Мой самый дорогой друг,

Я прошу прекратить.

Это похоже на пытку,

Я думаю, это удача", – поется в одном из куплетов.

Написанную официальной представительницей главного внешнеполитического ведомства нашей страны песню исполнила известная молодежная певица Люся Чеботина. Дипломат отметила, что проникновенный голос артистки очень ей понравился. Мария пообщалась с Люсей и договорилась о том, чтобы она спела ее песню.

Захарова также рассказала, что текст композиции давно родился в ее голове, однако поиски "своего" исполнителя затянулись, пока Мария не познакомилась с Люсей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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