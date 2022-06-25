Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Официальная представительница российского МИД Мария Захарова не только является опытным и блестящим дипломатом, но и очень творческим человеком. Мария пишет стихи, которые позже перекладывают на музыку. На этот раз дипломат порадовала публику песней на английском языке.
Композиция получила название June song ("Июньская песня"). В этой нежной творческой работе лирическая героиня ведет разговор со своим возлюбленным, от которого вынуждена улететь.
"Мой самый дорогой друг,
Я прошу прекратить.
Это похоже на пытку,
Я думаю, это удача", – поется в одном из куплетов.
Написанную официальной представительницей главного внешнеполитического ведомства нашей страны песню исполнила известная молодежная певица Люся Чеботина. Дипломат отметила, что проникновенный голос артистки очень ей понравился. Мария пообщалась с Люсей и договорилась о том, чтобы она спела ее песню.
Захарова также рассказала, что текст композиции давно родился в ее голове, однако поиски "своего" исполнителя затянулись, пока Мария не познакомилась с Люсей.
Москва сделала выводы после решения Брюсселя по Молдавии и Украине
Берлин уже ищет способы экспроприации