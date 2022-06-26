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Несколько дней назад в сфере отечественного шоу-бизнеса произошла страшная трагедия. Внезапно оборвался жизненный путь любимца публики, знаменитого российского исполнителя Юрия Шатунова. Сегодня, 26 июня, в российской столице проходит траурная церемония прощания с артистом, который еще при жизни сумел стать легендой.
Проводить артиста в последний путь пришли сотни его поклонников. Люди с большими букетами выстроились в очередь у траурного зала Троекуровского кладбища. Ранее в информационном пространстве появились сведения о том, что тело исполнителя хитов "Белые розы", "Седая ночь" и других решили кремировать. Захоронение праха должно состояться в другую дату в закрытом формате.
Траурный зал символично украсили белыми розами, песня о которых в свое время сделала покойного легендой:
"Белые розы, белые розы, беззащитны цветы..."
При выходе из траурного зала пришедшим проститься с Шатуновым раздают открытки с его портретом.
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