Белые розы и сотни людей: в Москве проходит прощание с Юрием Шатуновым - видео

Белые розы и сотни людей: в Москве проходит прощание с Юрием Шатуновым - видео
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец скончался 23 июня

Несколько дней назад в сфере отечественного шоу-бизнеса произошла страшная трагедия. Внезапно оборвался жизненный путь любимца публики, знаменитого российского исполнителя Юрия Шатунова. Сегодня, 26 июня, в российской столице проходит траурная церемония прощания с артистом, который еще при жизни сумел стать легендой.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни его поклонников. Люди с большими букетами выстроились в очередь у траурного зала Троекуровского кладбища. Ранее в информационном пространстве появились сведения о том, что тело исполнителя хитов "Белые розы", "Седая ночь" и других решили кремировать. Захоронение праха должно состояться в другую дату в закрытом формате.

  

Траурный зал символично украсили белыми розами, песня о которых в свое время сделала покойного легендой:

"Белые розы, белые розы, беззащитны цветы..."

При выходе из траурного зала пришедшим проститься с Шатуновым раздают открытки с его портретом.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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