Даже для искушенного глаза костюм кажется слишком смелым

Некоторое время назад вся страна с интересом наблюдала за так называемым "разводом" известного российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. В конце концов, пара решила воссоединиться, а злые языки и вовсе поговаривали, что семейный концерт был устроен ради повышения собственной популярности. Как бы там ни было, Оксана продолжает активно развиваться в информационном пространстве и привлекает к себе все больше внимания.



На этот раз настоящий фурор в Сети произвел удивительный костюм многодетной матери. Красавица-модель вырядилась в нечто, напоминающее отдельные лоскутки плотной ткани, держащиеся на абсолютно прозрачном капроновом основании. Откровенный костюм состоит из брюк и короткого топа. При этом оба элементы одежды на 50% прозрачны в самых неожиданных местах.

Таким образом, все желающие могут детально рассмотреть прелести Самойловой пониже спины с обеих сторон. Роскошная силиконовая грудь девушки привычным образом также выставлена напоказ. Стоит отметить, что фигура красавицы вызывает восхищение. Блогерша, которая подарила жизнь четырем детям, находится в прекрасной физической форме и может дать фору любой спортсменке.