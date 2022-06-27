Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.pixabay.com
Звезды "Полосатого рейса" не стало на 91-м году жизни

В последние дни культурная сфера нашей страны терпит удар за ударом. После скоропостижной кончины далеко не пожилых артистов Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса россияне прибывают в шоке и от всего сердца сострадают родным и близким знаменитостей. Однако судьба приготовила новое горе. Накануне оборвался земной путь знаменитого советского артиста Юрия Горобца.

Любимец публики скончался в воскресенье, 26 июня. Печальными вестями с общественностью поделились представители пресс-центра театра имени Пушкина. Что послужило причиной смерти народного артиста Российской Федерации, пока не сообщается. О том, когда и где пройдет прощание со знаменитостью, станет известно позже.

Юрий Горобец был ведущим артистом в театре имени Пушкина. Также талантливый театральный и киноактер блистал на сцене МХАТ имени Горького, отмечает телеканал "360". Его смерть стала большим ударом для коллег, родных и близких.

Широкому зрителю ныне покойный артист запомнился своими блистательными ролями в культовой советской киноленте "Полосатый рейс", а также фильмах "Экипаж", "Старая крепость" и других, отмечает "МИР24".

Источник: Театр имени Пушкина ✓ Надежный источник
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