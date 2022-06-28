49-летняя Королева похвасталась колыханиями мощного бюста в глубоком декольте – видео

49-летняя Королева похвасталась колыханиями мощного бюста в глубоком декольте – видео
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка любит волновать общественность своими прелестями

Уже очень скоро знаменитой российской певице Наташе Королевой стукнет полтинник. Однако артистка все еще находится в прекрасной форме, чем регулярно хвастается перед многомиллионной армией поклонников. На этот раз исполнительница хитов "Дельфин и русалка", "Желтые тюльпаны" и других устроила пикантные скачки перед камерой.

Можно предположить, что знаменитость решила позаниматься спортом и сочла уместным записать свою тренировку на камеру. Для такого важного события артистка облачилась в роскошный спортивный костюм, который состоит из велосипедок и короткого топа металлического розового цвета.

Глубокое декольте костюмчика позволило всем желающим насладиться видом шикарного бюста знаменитости. При этом певица добавила перчинку в видеоролик и попрыгала перед камерой. Роскошная звездная грудь отреагировала на такую зарядку весьма бурно – колыхание бюста Королевой поистине завораживает.

Стоит отметить, что Королева занимается спортом с большим воодушевлением – любимица публики широко улыбается в объектив фотокамеры и явно сама очень увлечена процессом сжигания лишних калорий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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