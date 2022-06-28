Звезды не стало на 74-м году жизни

Практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости об уходе культурных деятелей. На этот раз дурные вести пришли из Эстонии. Там скончался знаменитый советский и эстонский артист Рауль Таммет. Во времена СССР культурный деятель был очень популярен.



Советско-эстонского актера и режиссера не стало в возрасте 73 лет. В свое время артист блистал на театральной сцене, а также снимался в кинолентах. Что послужило причиной завершения его земного пути, пока неизвестно.

Будущий выдающийся артист и режиссер появился на свет в послевоенные годы в Таллине. Там получил блестящее образование в местной консерватории, а позже на Высших курсах в Москве. Широкому зрителю покойный запомнился блистательными ролями в кинолентах "Охота за браконьером", "Две пары и одиночество", "Замкнутый круг" и других, отмечает интернет-издание "МИР24".

Уход культурного деятеля стал большой потерей для сферы кинематографа. Родные, близкие и коллеги скорбят о невосполнимой потере.