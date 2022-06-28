"Приятно": Канделаки ответила на введеные против нее санкции США

"Приятно": Канделаки ответила на введеные против нее санкции США
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По ее словам, родина у нее одна

Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, как и еще 56 российских граждан, оказалась в новом санкционном списке США. В своем Telegram экс-ведущая указала, что ей приятно быть среди "достойных людей". 

В американском черном списке также оказался ее супруг Василий Бровко и дети от первого брака, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его сын, а также мэр Мелитополя Галина Данильченко.

По словам Канделаки, это те люди, которые "умеют отделять зерна от плевел". 

"Приятно оказаться в ряду достойных людей <...> Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать", – написала она.

Медиаменеджер заявила, что родиной для нее и ее детей является Россия – и так будет всегда. 

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя санкции против Канделаки, заявила, что экс-ведущая "девушка модная, следит за трендами" и спросила, когда они вместе будут отмечать это событие. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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