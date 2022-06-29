Миллиардер успел развестись с супругой накануне спецоперации

После начала специальной операции на Украине Светлана Лобода начала оказывать поддержку Родине, хотя без фейков про ВС России не обошлось. Попыталась тем временем вернуться в РФ на заработки – даже озвучила через медиа размер гонорара, который особо не изменился.

Работы, однако, у звезды нет. Хотя 39-летняя исполнительница продолжает жить на две страны – Кипр и Эмираты. А еще кто-то из влиятельных людей подарил ей дом у подмосковного Красногорска – по соседству со Стасом Михайловым. Есть у звезды и трехкомнатная квартира в Москве, которая досталась от бабушки.

В личной жизни у звезды все лучше некуда. Рядом с ней, как оказалось, пятидесятилетний олигарх Артур Гранц, который как раз развелся с супругой – накануне специальной операции. Неизвестно, пишет "Комсомольская правда", как у него обстоят дела, однако у Светланы, которой приписывают с Артуром роман, все не очень хорошо, если та не может позволить себе прежний уровень комфорта.

"Комсомолка" утверждает, что звезда какое-то время жила в своей дубайской квартире, а теперь вынуждена экономить – живет в отеле. Да и персонал свой распустила, заявив, что зарплату сейчас платить никому не может.