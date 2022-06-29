68-летняя Успенская чарующе повиляла бедрами в откровенном купальнике - видео

68-летняя Успенская чарующе повиляла бедрами в откровенном купальнике - видео
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смелая артистка позволила рассмотреть себя со всех сторон

Знаменитая российская певица Любовь Успенская славится своей готовностью эпатировать публику. На этот раз королева шансона решила похвастаться весьма привлекательной для ее возраста фигурой. Впрочем, даже многие молодые девушки не могут похвастаться такими чарующими изгибами тела.

Успенская устроила целое дефиле в купальниках вместе со своей дочкой Татьяной Плаксиной. Под заводную музыку две дамы демонстрируют достоинства своих фигур и выбранные для пляжного сезона купальники.

При этом Любовь не стесняется показывать свое тело со всех сторон. На кадрах артистка завлекающе виляет бедрами и даже кокетливо засовывает себе палец в рот.

Некоторым может показаться, что подобное поведение в столь почтенном возрасте слегка выходит за рамки приличий, однако Любовь Залмановна явно решила брать от жизни все и не собирается обращать внимание на условности. Тем более, что артистке есть, что показать: роскошный бюст и подтянутые бедра восхитили многомиллионную армию фанатов знаменитости.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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