Жуткое фото "перетянутой" Бабкиной перепугало народ

Жуткое фото "перетянутой" Бабкиной перепугало народ
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последствия пластической операции видны невооруженным глазом

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина достигла почтенного 72-летнего возраста, но выглядит весьма свежо для своих лет. Многие считают, что цветущим видом артистка обязана руке хирурга. Недавно в интерне-пространстве появилось "доказательство" того, что артистка частенько прибегает к помощи специалистов.

Ушлым журналистам удалось сделать фотографию с ракурса, который наглядно демонстрирует вмешательство хирурга. На снимке видно, что кожа знаменитости ненатуральным образом подтянута к вискам. Скандальная фотография разошлась по социальным сетям.

Стоит отметить, что на этом кадре любимица публики действительно выглядит жутковато. Неестественное положение кожи перепугало поклонников артистки. Впрочем, как бы там ни было, звезда продолжает радовать публику своим творчеством. Кроме того, Надежде удается оставаться в прекрасной физической форме. Для своих лет артистка выглядит просто сногсшибательно.

К слову, недавно Надежда Бабкина рассказала детали неудавшихся отношений с певицей Пелагеей. Когда-то артистка хотела организовать тесное сотрудничество с молодой исполнительницей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Лаврова вывели на эмоции во время объяснения произошедшего в Кременчуге

Поведение пристуствующих в зале возмутило дипломата

Турция приняла окончательное решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Страны подписали совместное заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей