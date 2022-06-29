Последствия пластической операции видны невооруженным глазом

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина достигла почтенного 72-летнего возраста, но выглядит весьма свежо для своих лет. Многие считают, что цветущим видом артистка обязана руке хирурга. Недавно в интерне-пространстве появилось "доказательство" того, что артистка частенько прибегает к помощи специалистов.



Ушлым журналистам удалось сделать фотографию с ракурса, который наглядно демонстрирует вмешательство хирурга. На снимке видно, что кожа знаменитости ненатуральным образом подтянута к вискам. Скандальная фотография разошлась по социальным сетям.

Стоит отметить, что на этом кадре любимица публики действительно выглядит жутковато. Неестественное положение кожи перепугало поклонников артистки. Впрочем, как бы там ни было, звезда продолжает радовать публику своим творчеством. Кроме того, Надежде удается оставаться в прекрасной физической форме. Для своих лет артистка выглядит просто сногсшибательно.

К слову, недавно Надежда Бабкина рассказала детали неудавшихся отношений с певицей Пелагеей. Когда-то артистка хотела организовать тесное сотрудничество с молодой исполнительницей.