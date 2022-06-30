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Знаменитая российская телеведущая и модель Алена Водонаева частенько радует публику жаркими снимками. Девушка обладает роскошной фигурой и не стесняется демонстрировать ее общественности. Однако свежий кадр знаменитости обернулся настоящими интернет-войнами.
Соблазнительная красавица позирует в откровенном бикини на фоне роскошной виллы. Водонаева изогнулась в соблазнительной позе и прижалась ягодицами к деревянной балке. Взгляд знаменитости устремлен вдаль, губы чарующе приоткрыты.
Сногсшибательная фигура знаменитости вызвала восторг у многомиллионной армии ее фанатов, однако нашлись и злопыхатели, которым один нюанс показался очень подозрительным.
Дело в том, что на свежей фотографии ягодицы Водонаевой выглядят несколько неестественно. Некоторым кажется, что в пятую точку знаменитости вшиты специальные силиконовые импланты, которые обеспечивают своих владелец "бразильскими попками" без изнурительных тренировок.
"Воспитанница "Дома-2" Алена Водонаева похвасталась пришитым задом", – пишут глазастые интернет-пользователи.
Стоит отметить, что Алена весьма оскорбилась из-за такого предположения и начала резко отвечать своим подписчикам в социальных сетях. Девушка уверяет, что хирурги не касались ее тела, и аппетитные формы достались ей от природы.
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