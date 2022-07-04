У теледивы уже зрелый подход к жизни

Звездная телеведущая Ксения Бородина снова решила порассуждать на тему отношений в семье. Теперь блогер находится в постоянных размышлениях, волнуясь и за будущее дочек, и за свою судьбу.

Звезда "Дома-2" пережила неудачные браки, разводы и пару интрижек, которые ничем хорошим для нее не обернулись. Сейчас Ксения воспитывает двух дочерей, переживая разлад с Курбаном Омаровым.

Ныне Бородина придерживается следующей позиции: чтобы вступить в брак, нужно знать человека не на 100 процентов, а на все 200. Ведь всякая эйфория мимолетна, подобно ветру. И порой десятка лет недостаточно, чтобы узнать человека.

"Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения – это неплохо", – считает теледива.

Брак, рассуждает Ксения – вещь, к которой подходят уже в зрелом возрасте. Только в общении и быту познается человек, и год – это крайне мало. Молодые люди зачастую горько ошибаются, оформляя штамп в паспорте.











