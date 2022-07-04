Разведенная Бородина окончательно разочаровалась в браке

Разведенная Бородина окончательно разочаровалась в браке
Ксения Бородина. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
У теледивы уже зрелый подход к жизни

Звездная телеведущая Ксения Бородина снова решила порассуждать на тему отношений в семье. Теперь блогер находится в постоянных размышлениях, волнуясь и за будущее дочек, и за свою судьбу.

Звезда "Дома-2" пережила неудачные браки, разводы и пару интрижек, которые ничем хорошим для нее не обернулись. Сейчас Ксения воспитывает двух дочерей, переживая разлад с Курбаном Омаровым.

Ныне Бородина придерживается следующей позиции: чтобы вступить в брак, нужно знать человека не на 100 процентов, а на все 200. Ведь всякая эйфория мимолетна, подобно ветру. И порой десятка лет недостаточно, чтобы узнать человека.

"Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения – это неплохо", – считает теледива.

Брак, рассуждает Ксения – вещь, к которой подходят уже в зрелом возрасте. Только в общении и быту познается человек, и год – это крайне мало. Молодые люди зачастую горько ошибаются, оформляя штамп в паспорте. 




Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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