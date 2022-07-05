Разин решил подать в суд из-за смерти Шатунова

Разин решил подать в суд из-за смерти Шатунова
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Он назвал главную, по его мнению, причину гибели коллеги

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что в смерти Юрия Шатунова виновен лишь один человек – судья из Ставрополя, которая вынесла, по его словам, незаконное решение в пользу артиста. Его слова приводит "Комсомольская правда". 

Разин считает, что передача прав на исполнение песен обнадежила певца, пишет РИА ФАН. Это привело к тому, что Шатунов испытал небывалый эмоциональный всплеск, который на фоне насыщенного гастрольного графика только ухудшил положение.

Шоу-мен подчеркнул, что будет и дальше оспаривать это решение – он собирается подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и добиваться лишения судьи статуса.

"Это я вам обещаю, как бывший депутат Государственной Думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей", – приводит его слова "Свободная пресса". 

После смерти Юрия Шатунова многие поклонники обвинили Разина в том, что именно многочисленные судебные разбирательства с продюсером за авторские права привели к трагедии. Вдова артиста пообещала, что продолжит судебную борьбу от имени супруга – в противном случае, если она проиграет, то может потерять дом в Германии. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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