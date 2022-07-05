Женщину возмутили танцы певца на курорте

Артиста Николая Баскова, который в числе первых из звезд шоу-бизнеса поддержал спецоперацию на Украине, заметили в Турции. Кадры с ним опубликовала одна украинка, которая сейчас проживает в стране, передает NewsFrol.

Женщина сняла, как певец на одном из курортов весело танцует в компании своей спутницы. Поведение артиста ее возмутило, поэтому она поспешила напасть на него с вопросом.

Он заявила, что "очень рада" видеть его в Турции.

"Я хотела сказать, я из Украины. И Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально веселится?", – поинтересовалась она.

В ответ Басков заявил, что в стране отдыхает, а не веселится, поспешив покинуть компанию женщины.

Ранее на Украине призвали лишить Николая Баскова почетного звания в стране из-за поддержки спецоперации.