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Артиста Николая Баскова, который в числе первых из звезд шоу-бизнеса поддержал спецоперацию на Украине, заметили в Турции. Кадры с ним опубликовала одна украинка, которая сейчас проживает в стране, передает NewsFrol.
Женщина сняла, как певец на одном из курортов весело танцует в компании своей спутницы. Поведение артиста ее возмутило, поэтому она поспешила напасть на него с вопросом.
Он заявила, что "очень рада" видеть его в Турции.
"Я хотела сказать, я из Украины. И Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально веселится?", – поинтересовалась она.
В ответ Басков заявил, что в стране отдыхает, а не веселится, поспешив покинуть компанию женщины.
Ранее на Украине призвали лишить Николая Баскова почетного звания в стране из-за поддержки спецоперации.
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