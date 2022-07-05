Мужчина ответил нечто невразумительное, считает журналистка

Актер Евгений Цыганов стал новым героем в выпуске на канале Ксении Собчак. Теперь медиа перемалывают героя как могут. Одна из главных тем – почему актер решил бросить жену с детьми. Сам мужчина не смог дать внятного ответа.

Евгений же заявил, что ни о каком расставании нет и речи – он не отказывается от общения с близкими. Да и вообще, в жизни может произойти всякое, добавил он.

Журналистка и блогер Лена Миро резко прошлась по Цыганову, заявив, что с таким персонажем бы она точно никогда не пожелала пересекаться. Актер, на взгляд Лены, долго пытался соскочить с темы и давал размытые ответы.

"Короче, я считаю, что Ирине, бывшей его, повезло. А вам какие мужчина нравятся? Бубнящие или решительные и четкие?" – обратилась Лена к своей читательской аудитории в ЖЖ.

Те, к слову, поддержали Лену – кое-кто даже пошутил, что правды не узнать, если ты из "актерской семьи".