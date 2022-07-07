Пригожин заявил о своем настоящем имени

Пригожин заявил о своем настоящем имени
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер готов показать даже паспорт

Иосиф Пригожин неожиданно удивил журналистов, когда вдруг в медиа появилась информация о том, что у того имеется на самом деле другое имя. 

Продюсер совершенно не понимает природу этих слухов, и с абсолютной уверенностью может заявить следующее: никакого имени он себе не менял. Супруг Валерии не исключает, что журналисты, возможно, могли перепутать его с дедушкой или иным родственником, спутав из-за фамилии.

Иосиф заявил, что готов даже показать паспорт гражданина РФ – "и не только".

Не так давно Иосиф вновь заявил о себе, вступив в перепалку с Сергеем Шнуровым – оказалось, что фронтмен "Ленинграда" даже написал заявление в правоохранительные органы, посчитав выпад продюсера угрозой для себя.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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