Знакомые рассказали о состоянии актрисы

Последние десять лет Маргарита Терехова не появляется на публике. Она вышла в свет только в 2012 году вместе с дочерью на фестивать российского кино, после чего пропала из поля зрения. Друзья рассказывают, что причиной этому – тяжелый недуг звезды "Трех мушкетеров".

В последние годы актриса страдает от болезни Альцгеймера. Она не говорит, почти никого не узнает, кроме внучки, передает "Экспресс газета". Внешний вид артистки серьезно изменился, в нем уже мало что осталось от одной из эффектнейших актрис советского кино.

Родственники Тереховой перестали общаться с прессой и рассказывать, что сейчас происходит с ней. Однако режиссер Андрей Житкин сообщил, что на данный момент актриса будто живет в другом, параллельном мире.

"Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами", – пояснил он.

Сейчас за артисткой присматривает дочь и сиделки. Наследница Тереховой очень много забот взваливает на свои плечи и оставлять мать в трудной ситуации не собирается.