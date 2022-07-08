"Ушла": появились печальные новости о звезде "Трех мушкетеров" Тереховой

"Ушла": появились печальные новости о звезде "Трех мушкетеров" Тереховой
Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знакомые рассказали о состоянии актрисы

Последние десять лет Маргарита Терехова не появляется на публике. Она вышла в свет только в 2012 году вместе с дочерью на фестивать российского кино, после чего пропала из поля зрения. Друзья рассказывают, что причиной этому – тяжелый недуг звезды "Трех мушкетеров". 

В последние годы актриса страдает от болезни Альцгеймера. Она не говорит, почти никого не узнает, кроме внучки, передает "Экспресс газета". Внешний вид артистки серьезно изменился, в нем уже мало что осталось от одной из эффектнейших актрис советского кино. 

Родственники Тереховой перестали общаться с прессой и рассказывать, что сейчас происходит с ней. Однако режиссер Андрей Житкин сообщил, что на данный момент актриса будто живет в другом, параллельном мире. 

"Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами", – пояснил он.

Сейчас за артисткой присматривает дочь и сиделки. Наследница Тереховой очень много забот взваливает на свои плечи и оставлять мать в трудной ситуации не собирается.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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