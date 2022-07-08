Ведущий отказался тратить свои деньги, заявил журналист

Cпустя несколько лет после смерти Жанны Фриске медиа вновь нашли некие факты, якобы указывающие на отношение вдовца к покойной жене – шоумен Дмитрий Шепелев будто бы совершенно наплевательски относился к супруге.

А после ее смерти объявил на всю Россию, что Жанна больна – мол, потому требуется сбор средств на ее лечение. Когда Фриске откровенно сплоховала, Дмитрий будто бы и выбрал тот самый момент. После этого поползли слухи, что телеведущий сам слил первый снимок больной звезды, которая попала на камеры в аэропорту, пишет Blitz.

По словам журналиста Георгия Иващенко, долгое время эти страшные факты никто не предавал огласке. И Шепелев, по его словам, решил, что не будет тратить личные средства на лечение жены. Поэтому решил объявить о сборах. Почему болезнь скрывали, понятно – для гордой Жанны показывать свою слабость на публику было делом непозволительным.

А не так давно Владимир, отец Жанны Фриске, заявил, что Шепелев практически растратил всю сумму, которая хранилась на банковском счету для внука Платона. Счет открыла в свое время сама Жанна.