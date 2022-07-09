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Лолита Милявская в своих соцсетях рассказала, что ее сильно насмешили заголовки будто бы об отъезде из России, которые появились после того, как она записала видео из самолета, попрощавшись с Москвой. При этом отправилась она не за границу, а лишь во Владивосток.
Видео с обращением артистки к поклонникам есть в распоряжении "Пятого канала".
На этом фоне она в шутку решила обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.
"Товарищ Кожемяко, я хочу убежище", – заявила она в Telegram.
Певица отметила, что ее приводит в восторг местная природа, а климат, по словам некоторых знакомых, ничем не уступает Тайланду. В Приморье есть свежие морепродукты, вкусная еда, нормальные цены и классные люди – поэтому она решила обратиться к главе региона с просьбой.
Однако Лолита отметила, что после концерта она вернется в Москву.
Ранее певица высказывалась об Украине. По ее словам, родина ее сильно обидела. В последние годы она туда не ездила, и единственное, чего хочет – чтобы там прекратили стрелять.
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