Певица сделала важное заявление

Лолита Милявская в своих соцсетях рассказала, что ее сильно насмешили заголовки будто бы об отъезде из России, которые появились после того, как она записала видео из самолета, попрощавшись с Москвой. При этом отправилась она не за границу, а лишь во Владивосток.

Видео с обращением артистки к поклонникам есть в распоряжении "Пятого канала".

На этом фоне она в шутку решила обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

"Товарищ Кожемяко, я хочу убежище", – заявила она в Telegram.

Певица отметила, что ее приводит в восторг местная природа, а климат, по словам некоторых знакомых, ничем не уступает Тайланду. В Приморье есть свежие морепродукты, вкусная еда, нормальные цены и классные люди – поэтому она решила обратиться к главе региона с просьбой.

Однако Лолита отметила, что после концерта она вернется в Москву.

Ранее певица высказывалась об Украине. По ее словам, родина ее сильно обидела. В последние годы она туда не ездила, и единственное, чего хочет – чтобы там прекратили стрелять.