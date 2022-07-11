Имя отца ребенка она держит в секрете

Известная телеведущая Анастасия Чернобровина рассказала в интервью "7 дней", что недавно снова стала матерью. В свои 44 года она решилась родить второго, но все прошло не так гладко, как хотелось.

Анастасия рассказала, что перед родами у нее обнаружили ковид, поэтому сразу после рождения сына унесли врачи – ребенка она увидела только после того, как тест на коронавирус показал отрицательный результат.

После она хотела восстановиться, посидеть в декрете три месяца. В прошлый раз она вышла в эфир "Утро России" спустя месяц после появления малыша на свет. Однако муж настоял, чтобы она пошла на работу, поскольку без нее ей будет плохо.

"Если женщина реализована, успешна, то она приходит к ребенку счастливая, удовлетворенная и отдает ему максимум тепла, любви и заботы", – рассказала Анастасия.

Кем именно является ее супруг – неизвестно. Чернобровина старается максимально не афишировать свою личную жизнь. В начале 2000-х годов за ней ухаживал Максим Галкин. По слухам, однажды на эту тему у нее состоялся жесткий разговор с Аллой Пугачевой.