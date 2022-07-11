Обидели святого человека, считает Станислав

Известный российский актер Станислав Садальский жестко прошелся по королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову, которого раскритиковал за потасовку с музыкантом Юрием Шевчуком.

Ранее Киркоров заявил, что ему пришлось "дать в морду" лидеру группы "ДДТ", когда тот подошел к нему в баре и сделал, по словам Филиппа, крайне оскорбительные заявления.

Садальский же считает, что Киркоров устроил войну чуть ли не со святым человеком – даже написал, чтобы Шевчук простил своего обидчика, который "не ведает, что творит". Садальский вспомнил, как Иисус Христос перед распятием заступался перед Господом за мучителей.

Артист поставил Шевчука в ряд с известными русскими класиками – такими, как Пушкин -, и заявил, что дракой с такими большими личностями гордиться явно не стоит.

"Печально" – делает вывод Станислав на своей странице в социальных сетях.

История с потасовкой довольно давняя – сам Юрий Юлианович рассказывал, что никто никого по лицу не бил, да и вообще Киркоров отказался разбираться с ним.