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Известный российский актер Станислав Садальский жестко прошелся по королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову, которого раскритиковал за потасовку с музыкантом Юрием Шевчуком.
Ранее Киркоров заявил, что ему пришлось "дать в морду" лидеру группы "ДДТ", когда тот подошел к нему в баре и сделал, по словам Филиппа, крайне оскорбительные заявления.
Садальский же считает, что Киркоров устроил войну чуть ли не со святым человеком – даже написал, чтобы Шевчук простил своего обидчика, который "не ведает, что творит". Садальский вспомнил, как Иисус Христос перед распятием заступался перед Господом за мучителей.
Артист поставил Шевчука в ряд с известными русскими класиками – такими, как Пушкин -, и заявил, что дракой с такими большими личностями гордиться явно не стоит.
"Печально" – делает вывод Станислав на своей странице в социальных сетях.
История с потасовкой довольно давняя – сам Юрий Юлианович рассказывал, что никто никого по лицу не бил, да и вообще Киркоров отказался разбираться с ним.
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