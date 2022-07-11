Ведущему помогают медики

Популярный российский зоолог, автор телепередачи "В мире животных Николай Дроздов лишился сознания в ходе съемочного процесса. Об этом стало известно сегодня, 11 июля.

Источник утверждает, что профессору поплохело во время подкаста, который проходил не так далеко от Останкино. Один из собеседников "Известий", который оказался в числе знакомых с ситуацией лиц, рассказал, что 85-летний ученый в тот момент снимал эпиход в библиотеке. В один момент Дроздову стало плохо. Сотрудники вызвали бригаду медиков.

Позднее Дроздов пришел в себя. Сейчас врачи оказывают ему помощь.