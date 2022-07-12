Анна Нетребко публично оправдалась за пьяную выходку

Анна Нетребко публично оправдалась за пьяную выходку
Анна Нетребко. Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица объяснила, кому были адресованы оскорбления

Недавно в социальных сетях активно распространился видеоролик с обращением Анны Нетребко. Оперная дива сама призналась, что находится в состоянии легкого алкогольного опьянения и в момент своей речи объявила, что весьма негативно относится к неким гражданам по ту сторону экрана. За резкое высказывание артистке пришлось оправдываться.

Стоит отметить, что отповедь знаменитости содержала нецензурную брань и оскорбила ее слушателей. Многие подписчики Нетребко решили, что оскорбления адресованы именно им. В итоге социальные сети знаменитости заполонили комментаторы, которые жестко раскритиковали звезду за грубые слова.

Однако Анна объявила, что потоки брони не имеют никакого отношения к ее "любимым подписчикам". Мол, те все неправильно поняли и зря на нее обиделись. Нетребко подчеркнула, что негативно высказалась исключительно в адрес представителей прессы, которые часто смешивают ее имя с грязью и фактически обвиняют в "предательстве Родины". Именно их она считает недостойными людьми и допускает возможность публично обругивать работников пера.

Анна подчеркнула, что очень любит своих фанатов и призывает их внимательнее следить за ее высказываниями. Нетребко призвала россиян верить только ее словам и игнорировать разгромное статьи, посвященные ее персоне.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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