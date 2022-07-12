"Голое" фото артистки произвело фурор в Сети

Знаменитая российской актриса Мирослава Карпович частенько радует поклонников откровенным контентом. Сейчас прославившаяся после нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" звезда отдыхает на Мальдивах. Именно в этих райских краях была сделана новая провокационная фотография.



На пикантном кадре любимица публики позирует в весьма соблазнительной позе. Девушка уселась на белом песке и подобрала ноги к груди. Таким образом создается впечатление, что артистка практически полностью обнажена. Единственный элемент одежды, который виднеется на кадре – это промежная зона зеленого купальника.

Соблазнительный образ знаменитость дополнила широкополой соломенной шляпкой. Артистка позирует на фоне буйной растительности. Спортивные формы "Папиной дочки" привели в восторг пользователей социальных сетей. Комментаторы наперебой высказывают свое восхищение подтянутыми бедрами, накачанными руками и в целом идеальным внешним видом их кумира.

"Мира, у тебя очень красивая фигура... Ноги от ушей!", "Мира, Вы очень эффектная", "Какая же ты красотка!", "Очень красивое фото, прекрасно выглядите", – пишут комментаторы.