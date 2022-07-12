"Папина дочка" Карпович выставила напоказ туго обтянутую промежность

"Папина дочка" Карпович выставила напоказ туго обтянутую промежность
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Голое" фото артистки произвело фурор в Сети

Знаменитая российской актриса Мирослава Карпович частенько радует поклонников откровенным контентом. Сейчас прославившаяся после нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" звезда отдыхает на Мальдивах. Именно в этих райских краях была сделана новая провокационная фотография.

На пикантном кадре любимица публики позирует в весьма соблазнительной позе. Девушка уселась на белом песке и подобрала ноги к груди. Таким образом создается впечатление, что артистка практически полностью обнажена. Единственный элемент одежды, который виднеется на кадре – это промежная зона зеленого купальника.

Соблазнительный образ знаменитость дополнила широкополой соломенной шляпкой. Артистка позирует на фоне буйной растительности. Спортивные формы "Папиной дочки" привели в восторг пользователей социальных сетей. Комментаторы наперебой высказывают свое восхищение подтянутыми бедрами, накачанными руками и в целом идеальным внешним видом их кумира.

"Мира, у тебя очень красивая фигура... Ноги от ушей!", "Мира, Вы очень эффектная", "Какая же ты красотка!", "Очень красивое фото, прекрасно выглядите", – пишут комментаторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Назван "заказчик" вероломного нападения украинских боевиков на Херсонскую область

В результате обстрела Новой Каховки погибли люди

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей