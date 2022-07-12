Тайна раскрыта: Лобода долгие годы нагло обманывала россиян

Тайна раскрыта: Лобода долгие годы нагло обманывала россиян
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка долгое время водила аудиторию за нос, провоцируя слухи о романе с известным артистом

Певица Светлана Лобода долгое время скрывала имя отца своей второй дочери. Ходили слухи, что беременность артистки случилась после ее внезапного романа с немецким певцом Тиллем Линдеманом, однако, как оказалось, все эти новости появлялись с подачи директора артистки Нателлы Крапивиной, которая и придумала эту историю для пиара. 

Оказалось, что отцом девочки является некий бизнесмен, который бросил беременную Лободу. Кто именно – неизвестно. Говорили, что им может быть армянский олигарх Артур Гранц, но позже выяснилось, что их роман начался уже после рождения девочки. 

Тем не менее, чтобы артистка с животом и без официальных отношений не выглядела странно, ее директор выдумала историю об интрижке с немецкой звездой. Как сообщает "Комсомольская правда", согласно контракту, Линдеман получал по 150 тысяч долларов каждый раз, когда фотографировался рядом с Лободой. Изначально ему даже не объясняли, зачем это нужно. 

По слухам, артист даже был удивлен, что в России так активно обсуждают его снимки рядом женщиной, которая "переборщила с пластикой". Однако позже он с удовольствием получал гонорар и не задавал лишних вопросов. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Назван "заказчик" вероломного нападения украинских боевиков на Херсонскую область

В результате обстрела Новой Каховки погибли люди

Раскрыты планы Запада по нападению на Россию

Владимир Путин лично следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей