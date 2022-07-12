Артистка долгое время водила аудиторию за нос, провоцируя слухи о романе с известным артистом

Певица Светлана Лобода долгое время скрывала имя отца своей второй дочери. Ходили слухи, что беременность артистки случилась после ее внезапного романа с немецким певцом Тиллем Линдеманом, однако, как оказалось, все эти новости появлялись с подачи директора артистки Нателлы Крапивиной, которая и придумала эту историю для пиара.

Оказалось, что отцом девочки является некий бизнесмен, который бросил беременную Лободу. Кто именно – неизвестно. Говорили, что им может быть армянский олигарх Артур Гранц, но позже выяснилось, что их роман начался уже после рождения девочки.

Тем не менее, чтобы артистка с животом и без официальных отношений не выглядела странно, ее директор выдумала историю об интрижке с немецкой звездой. Как сообщает "Комсомольская правда", согласно контракту, Линдеман получал по 150 тысяч долларов каждый раз, когда фотографировался рядом с Лободой. Изначально ему даже не объясняли, зачем это нужно.

По слухам, артист даже был удивлен, что в России так активно обсуждают его снимки рядом женщиной, которая "переборщила с пластикой". Однако позже он с удовольствием получал гонорар и не задавал лишних вопросов.